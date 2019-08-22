Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Священника из Гатчины отстранили от службы после инцидента с крещением Священника отстранили от службы после того, как в Сети появилось видео, снятое во время обряда крещения в храме
Фоторепортажи
16В России обнаружили еще одни «Мальдивы»
24Интересные и странные места, найденные на карте
14:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследователи: «Титаник» рассыпается на глазах

К 2030 году от корабля ничего не останется.

Первое за 14 лет погружение ученых к руинам «Титаника» показало, что обломки корабля разрушаются очень быстро.

В августе команда исследователей во главе с Виктором Весково в серии из пяти погружений изучила состояние затонувшего корабля, который лежит на глубине 3810 метров в 600 километрах к югу от Ньюфаундленда.

Во время загрузки произошла ошибка.

Они обнаружили, что состояние знаменитого судна значительно ухудшилось за последние 14 лет, особенно возле офицерских помещений на правом борту корабля.

Читайте также
Обмануть СССР: зачем США искали «Титаник»

«Например, энтузиасты очень любят ванну капитана корабля, но ее уже нет», — рассказал историк Паркс Стивенсон в комментарии Live Science. По его словам, весь правый борт практически рассыпается.

Ситуация будет ухудшаться под действием солевой коррозии, сильных глубоководных течений и микробов. По прогнозам исследователей, корабль разрушится полностью к 2030 году.

«Титаник» с 2224 пассажирами на борту врезался в айсберг 14 апреля 1912 года. Погибли 1514 человек. Впервые обломки корабля были обнаружены в 1985 году. Многие интерьеры на этот момент еще были почти целы.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Медведев поручил проработать вопрос о 4-дневной рабочей неделе
После катастрофы Ан-24 экипаж самолета представили к госнаградам
Минпросвещения не будет включать Dota 2 в школьную программу
Иран продемонстрировал конкурента С-300
В России обнаружили «Мальдивы» среди хвойных лесов (фото)
«Миссис Россия» раскрыла секрет стройности
Здоровье
Врач предложил худеть на колбасе Так можно?
WOWSale
34 самых крутых товара с AliExpress: выбор читателей Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
Новая Toyota RAV4 получит системы от Land Cruiser 200 В октябре 2019 года российский завод Toyota прекратит выпуск кроссовера RAV4 четвертого поколения и запустит производство абсолютно новой генерации модели
Кино
Королёва с сыном, Асмус, Куркова на премьере «Эбигейл» Картину первым зрителям представили Артем Ткаченко и Марта Тимофеева
Недвижимость
В Санкт-Петербурге подорожало дешевое жилье
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Объяснена симпатия провинциалов к Петербургу и нелюбовь к Москве
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
Популярные темы на «Детях»
Cын переходит в 11-й, нет желания куда-то поступать, что делать в таком случае? 304
Отказали в квоте на ЭКО. Что можно ещё предпринять? 190
Можно ли остановить насилие по отношению к женам?! В России. 168
Яблоки, яблоки... 150
Леди
Почему я не смогла встречаться с итальянцами Художница Кейт Иллюстрейт (@kateillustrate) два года жила и училась в Италии. Местных красавцев она тоже успела познать за это время.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь