14:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследователи: «Титаник» рассыпается на глазах
К 2030 году от корабля ничего не останется.
Первое за 14 лет погружение ученых к руинам «Титаника» показало, что обломки корабля разрушаются очень быстро.
В августе команда исследователей во главе с Виктором Весково в серии из пяти погружений изучила состояние затонувшего корабля, который лежит на глубине 3810 метров в 600 километрах к югу от Ньюфаундленда.
Они обнаружили, что состояние знаменитого судна значительно ухудшилось за последние 14 лет, особенно возле офицерских помещений на правом борту корабля.
«Например, энтузиасты очень любят ванну капитана корабля, но ее уже нет», — рассказал историк Паркс Стивенсон в комментарии Live Science. По его словам, весь правый борт практически рассыпается.
Ситуация будет ухудшаться под действием солевой коррозии, сильных глубоководных течений и микробов. По прогнозам исследователей, корабль разрушится полностью к 2030 году.
«Титаник» с 2224 пассажирами на борту врезался в айсберг 14 апреля 1912 года. Погибли 1514 человек. Впервые обломки корабля были обнаружены в 1985 году. Многие интерьеры на этот момент еще были почти целы.
Анна Лысенко