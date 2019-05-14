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13:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Миллионер погрузился на дно Марианской впадины

Он побил мировой рекорд.

Американский миллионер и подводный исследователь Виктор Весково опустился на глубину 10927 метров в Тихий океан, побив рекорд самого глубокого погружения в мире.

Весково совершил погружение в субмарине Limiting Factor, названной так в честь космического корабля из книги фантаста Иэна Бэнкса. Эта подводная лодка, разработку которой финансировал исследователь, способна выдерживать экстремальное давление в 108,6 МПа, что примерно в 1072 раза больше атмосферного давления на уровне Мирового океана.

Чтобы достичь рекордной глубины, потребовалось почти 4 часа.

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«Было холодно, тихо и очень мирно», — поделился исследователь.

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Первое погружение человека на дно Марианского желоба было совершено в 1960 году лейтенантом ВМС США Доном Уолшем и исследователем Жаком Пикаром в батискафе «Триест».

В 2012 году кинорежиссёр Джеймс Кэмерон стал третьим человеком в истории, достигшим самой глубокой точки Мирового океана. Он был первым, сделавшим это в одиночку. Кэмерон погрузился на «Дипси челленджер» на 10898 метров.

Весково удалось побить рекорд предшественников.

Исследователь возглавляет экспедицию «Пять глубин», цель которой — тщательное картирование всех океанов мира. В декабре 2018 года он достиг самой глубокой точки Атлантического океана. В феврале 2019 года Весково стал первым человеком, достигшим дна Южно-Сандвичевого жёлоба.

Весково — частный инвестор, морской офицер в отставке и подводный исследователь. Он является соучредителем и управляющим партнером частной инвестиционной компании Insight Equity Holdings.

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Анна Лысенко

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