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14:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Детектив отыскал украденное кольцо Оскара Уайльда

Оно исчезло 20 лет назад.

В Великобритании обнаружили золотое кольцо, которое когда-то принадлежало ирландскому драматургу Оскару Уайльду, сообщает Metro.

Находку сделал детектив Артур Бранд, которого прозвали «Индианой Джонсом из мира искусства». Он специализируется на поиске пропавших драгоценностей и предметов искусства.

Так называемое кольцо дружбы из 18-каратного золота Уайльд подарил своему однокласснику в 1876 году во время учебы в Колледже Магдалины в Оксфорде. Оно хранилось в этой школе, пока не исчезло в 2002 году во время кражи со взломом.

Бранд связался с лондонским торговцем антиквариатом и вышел на торговцев краденными драгоценностями. Оказалось, что кольцо продали на черном рынке в 2015 году. Вскоре удалось обнаружить его новых хозяев.

Кольцо стоимостью 35 тысяч фунтов стерлингов (2,9 млн рублей) вернут в Колледж Магдалины уже в следующем месяце.

Анна Лысенко

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