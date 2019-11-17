14:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Детектив отыскал украденное кольцо Оскара Уайльда
Оно исчезло 20 лет назад.
В Великобритании обнаружили золотое кольцо, которое
Находку сделал детектив Артур Бранд, которого прозвали «Индианой Джонсом из мира искусства». Он специализируется на поиске пропавших драгоценностей и предметов искусства.
Так называемое кольцо дружбы из 18-каратного золота Уайльд подарил своему однокласснику в 1876 году во время учебы в Колледже Магдалины в Оксфорде. Оно хранилось в этой школе, пока не исчезло в 2002 году во время кражи со взломом.
Бранд связался с лондонским торговцем антиквариатом и вышел на торговцев краденными драгоценностями. Оказалось, что кольцо продали на черном рынке в 2015 году. Вскоре удалось обнаружить его новых хозяев.
Кольцо стоимостью 35 тысяч фунтов стерлингов (2,9 млн рублей) вернут в Колледж Магдалины уже в следующем месяце.
Анна Лысенко