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11:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Немец обнаружил на Мадейре сказочные деревья (фото)

Они растут в горах на высоте 1 тысяча метров над уровнем моря.

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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Фотограф Майкл Шлегель родом из Берлина специализируется на черно-белой фотографии. Последняя серия его работ посвящена красоте древних деревьев, растущих на Мадейре. Некоторым из них больше 5 сотен лет, говорит фотограф.

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Искривленные стволы с «ползущими» или раскидистыми ветками растут на высоте около 1 тысячи метров. Их кору покрывает мох.

Шлегель снимал деревья ранним утром во время тумана. Так ему удалось передать сказочную и даже немного пугающую атмосферу.

Анна Лысенко

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