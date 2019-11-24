11:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Немец обнаружил на Мадейре сказочные деревья (фото)
Они растут в горах на высоте 1 тысяча метров над уровнем моря.
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Они растут в горах на высоте 1 тысяча метров над уровнем моря.
Фотограф Майкл Шлегель родом из Берлина специализируется на
Искривленные стволы с «ползущими» или раскидистыми ветками растут на высоте около 1 тысячи метров. Их кору покрывает мох.
Шлегель снимал деревья ранним утром во время тумана. Так ему удалось передать сказочную и даже немного пугающую атмосферу.
Анна Лысенко