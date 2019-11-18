15:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Германии продают «русский» замок за 4,8 миллиона евро (фото)
Постройка с колоколами не оправдала надежд архитектора.
В немецком городке Гифхорн в Нижней Саксонии выставлен на продажу «русский» замок Glоckenpalast, он же «Дворец колоколов».
Деревянный дворец, одновременно напоминающий и замок, и православный монастырь со множеством колоколов был построен немецким архитектором и коллекционером Хорстом Вробелем. На большой территории он основал музей ремесел и мельниц, а позже при поддержке Михаила Горбачева и «Дворец колоколов». На крыше здания архитектор установил облегченный макет
Замок, открытый в 2013 году после 16 лет строительства, должен был стать частью проекта «Мост». По задумке Вробеля, художники и ремесленники из стран Западной и Восточной Европы должны были встречаться и обмениваться опытом в мастерских внутри дворца. Но этого не произошло.
Сейчас замок работает как музей: за 10 евро посетители могут полюбоваться необычной постройкой изнутри. При этом дворец является убыточным — у владельца просто не хватает времени и ресурсов поддерживать в порядке такое большое здание. Потому необычный «Дворец колоколов» сейчас выставлен на продажу. Любой желающий может приобрести здание в старорусском стиле за минимальную цену в 4,8 миллиона евро.
Екатерина Гура