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15:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Германии продают «русский» замок за 4,8 миллиона евро (фото)

Постройка с колоколами не оправдала надежд архитектора.

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

В немецком городке Гифхорн в Нижней Саксонии выставлен на продажу «русский» замок Glоckenpalast, он же «Дворец колоколов».

Деревянный дворец, одновременно напоминающий и замок, и православный монастырь со множеством колоколов был построен немецким архитектором и коллекционером Хорстом Вробелем. На большой территории он основал музей ремесел и мельниц, а позже при поддержке Михаила Горбачева и «Дворец колоколов». На крыше здания архитектор установил облегченный макет Царь-колокола 1730 года, оригинал которого находится в Кремле.

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Замок, открытый в 2013 году после 16 лет строительства, должен был стать частью проекта «Мост». По задумке Вробеля, художники и ремесленники из стран Западной и Восточной Европы должны были встречаться и обмениваться опытом в мастерских внутри дворца. Но этого не произошло.

Сейчас замок работает как музей: за 10 евро посетители могут полюбоваться необычной постройкой изнутри. При этом дворец является убыточным — у владельца просто не хватает времени и ресурсов поддерживать в порядке такое большое здание. Потому необычный «Дворец колоколов» сейчас выставлен на продажу. Любой желающий может приобрести здание в старорусском стиле за минимальную цену в 4,8 миллиона евро.

Екатерина Гура

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