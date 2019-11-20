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15:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

В китайском заповеднике на видео сняли редкого снежного барса

Впервые ученым удалось сделать такие хорошие кадры.

В заповеднике китайской провинции Сычуань в объектив фотоловушки, установленной на высоте 4900 метров, попал снежный барс. Сотрудникам заповедника впервые за много лет удалось получить такое хорошее видео и увидеть редкое животное вблизи.

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Несмотря на то, что снежные барсы обитают именно в Центральной Азии, в дикой природе их встретить практически невозможно — они на грани исчезновения. Эти большие кошки внесены в Красную книгу и находятся под Национальной защитой Китая.

По средним подсчетам, сейчас в дикой природе обитает от 4500 до 7500 снежных барсов.

Екатерина Гура

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