15:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
В китайском заповеднике на видео сняли редкого снежного барса
Впервые ученым удалось сделать такие хорошие кадры.
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Впервые ученым удалось сделать такие хорошие кадры.
В заповеднике китайской провинции Сычуань в объектив фотоловушки, установленной на высоте 4900 метров, попал снежный барс. Сотрудникам заповедника впервые за много лет удалось получить такое хорошее видео и увидеть редкое животное вблизи.
Несмотря на то, что снежные барсы обитают именно в Центральной Азии, в дикой природе их встретить практически невозможно — они на грани исчезновения. Эти большие кошки внесены в Красную книгу и находятся под Национальной защитой Китая.
По средним подсчетам, сейчас в дикой природе обитает от 4500 до 7500 снежных барсов.
Екатерина Гура