Опьяневшую из-за переспелых яблок сороку показали на видео

В середине ноября в Twitter появилось короткое видео с пьяной сорокой. На нем показана птица, которая неуверенной походкой прохаживается по траве среди опавших яблок, иногда спотыкаясь и падая.
Пользователи в комментариях принялись жалеть «бедную птичку», но нашлись и специалисты, которые пояснили, что такие истории — вполне обычное дело для осеннего периода.
Многие птицы, в том числе и сороки, пьянеют от того, что едят перезрелые и забродившие фрукты. Обычно в этом случае ничего страшного не происходит, и спустя время птицы приходят в норму.
В комментариях уточнили, что пьяных птиц можно напоить обычной водой и перенести в укромное место до нормализации их состояния, чтобы уберечь их от хищников.