Медведь забрался в припаркованный автомобиль, чтобы вздремнуть там (видео)

В середине ноября американец Адам Армстронг из Саут-Лейк-Тахо в штате Калифорния обнаружил, что задняя дверь его автомобиля, припаркованного на дорожке перед домом, была открыта. Решив выяснить, что произошло, мужчина проверил запись с камеры наружного наблюдения и пришел в ужас.
Оказалось, что среди ночи к нему в гости приходил калифорнийский черный медведь. Косолапый ловким движением открыл заднюю дверь авто и забрался внутрь, видимо, чтобы вздремнуть. Однако он поменял свои планы: полежав на заднем сиденье пару минут, медведь вылез из машины и ушел в неизвестном направлении, пишет Storytrender.
По словам Армстронга, медведи — частые гости в этом районе, но прежде он никогда не видел, чтобы они так легко открывали машины и забирались внутрь. Кстати, мужчина отметил, что медведь вел себя очень аккуратно: он ничего не поцарапал и вообще не оставил следов.