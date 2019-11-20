Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Мини-дом, которому не страшны циклоны В Австралии построили крошечный домик, способный противостоять циклонам
Фоторепортажи
2478-я годовщина военного парада 1941 года
15В Венеции сильнейшее наводнение с 1966 года
18:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медведь забрался в припаркованный автомобиль, чтобы вздремнуть там (видео)

Косолапый вел себя очень аккуратно.

В середине ноября американец Адам Армстронг из Саут-Лейк-Тахо в штате Калифорния обнаружил, что задняя дверь его автомобиля, припаркованного на дорожке перед домом, была открыта. Решив выяснить, что произошло, мужчина проверил запись с камеры наружного наблюдения и пришел в ужас.

Оказалось, что среди ночи к нему в гости приходил калифорнийский черный медведь. Косолапый ловким движением открыл заднюю дверь авто и забрался внутрь, видимо, чтобы вздремнуть. Однако он поменял свои планы: полежав на заднем сиденье пару минут, медведь вылез из машины и ушел в неизвестном направлении, пишет Storytrender.

По словам Армстронга, медведи — частые гости в этом районе, но прежде он никогда не видел, чтобы они так легко открывали машины и забирались внутрь. Кстати, мужчина отметил, что медведь вел себя очень аккуратно: он ничего не поцарапал и вообще не оставил следов.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Путин назвал причину распада Советского Союза
Экс-полковник Захарченко попал на пересылку в воровскую колонию
Украине предложили закупать только российский газ
СМИ узнали о переводе Абызовым в офшоры сотен миллионов долларов
Грету Тунберг обнаружили на фото 120-летней давности
Студент нашел золотой камень с древним животным внутри (фото)
Здоровье
Что мешает вам быть бодрыми и продуктивным Давайте разбираться, что «отравляет» вашу жизнь и как это исправить.
Hi-Tech
5 опасных приложений для смартфонов на Android и iOS Как защитить себя
Кино
Михалкова высказалась об откровенных сценах Асмус в кино Актриса считает, что в России нет культуры изображения обнаженного тела
Авто
Придуман новый способ лишать водителей прав При ухудшении здоровья человека его водительское удостоверение может быть просто аннулировано
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Популярные темы на «Детях»
самая известная, самая любимая 705
Домашние задания в школах могут отменить 348
Просто выговориться и побухтеть 240
Кризис трёх лет. Дошло до развода 208
Леди
Покупаем: 10 универсальных новогодних подарков с Aliexpress Приятные презенты, которые не бьют по кошельку.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь