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15:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Скунс помог еноту достать еду из кормушки для птиц (видео)

Отличная командная работа.

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Американка Аннет Бейкер из города Де-Калб в штате Иллинойс отлично повеселилась, когда решила посмотреть записи с наружной камеры видеонаблюдения, установленной возле ее дома.

Ночью к специальной кормушке для птиц подкралась необычная банда, состоящая из скунса и енота. Животные покрутились вокруг еды, но так и не смогли до нее добраться. Однако эти ребята оказались не промах: пока скунс терпеливо стоял на земле, енот забрался ему на спину и смог достать зерно.

Бейкер рассказала, что возле кормушки животные провели около 10 минут, а затем вместе ушли.

Женщина пояснила, что енот часто захаживает к ней по ночам. Она даже дала ему имя — Бубба. Однако енот впервые захватил с собой «на дело» друга-скунса.

Екатерина Гура

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