15:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Скунс помог еноту достать еду из кормушки для птиц (видео)
Отличная командная работа.
Американка Аннет Бейкер из города
Ночью к специальной кормушке для птиц подкралась необычная банда, состоящая из скунса и енота. Животные покрутились вокруг еды, но так и не смогли до нее добраться. Однако эти ребята оказались не промах: пока скунс терпеливо стоял на земле, енот забрался ему на спину и смог достать зерно.
Женщина пояснила, что енот часто захаживает к ней по ночам. Она даже дала ему имя — Бубба. Однако енот впервые захватил с собой «на дело»
Екатерина Гура