15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Застройщик вместо настоящего озера сделал его имитацию из синей пленки (видео)
Покупателям обещали квартиры с видом на водоем и парк.
200 домовладельцев из китайского города Чанши пожаловались на застройщика, обещавшего жильцам квартиры с видом на парк и симпатичное озеро. Вот только в строительной компании не уточнили, что парк будет пластиковым, а озеро — наклеенной на пол синей пленкой, пишет Bored Panda.
Эти досадные нюансы выяснились, только когда объект был сдан в эксплуатацию, а люди получили ключи от квартир.
Кстати, для большей убедительности строители даже построили небольшой мостик через «озеро». Зачем они пошли на такой очевидный обман — пока остается загадкой.
Екатерина Гура