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14:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Калининградский зоопарк показал трехмесячного муравьеда

Невероятно милое видео.

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Сотрудники калининградского зоопарка опубликовали на Facebook забавное видео с трехмесячным детенышем муравьеда по имени Мурашка.

В ролике Мурашка ластится, требуя почесать ей живот, и сражается с плюшевым львом. Как рассказали сотрудники зоопарка, детеныш уже весит больше 3 килограммов, он очень активен и любопытен.

Екатерина Гура

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