14:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Калининградский зоопарк показал трехмесячного муравьеда
Невероятно милое видео.
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Невероятно милое видео.
Сотрудники калининградского зоопарка опубликовали на Facebook забавное видео с трехмесячным детенышем муравьеда по имени Мурашка.
В ролике Мурашка ластится, требуя почесать ей живот, и сражается с плюшевым львом. Как рассказали сотрудники зоопарка, детеныш уже весит больше 3 килограммов, он очень активен и любопытен.
Екатерина Гура