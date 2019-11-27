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19:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка похудела на 60 кг после того, как не смогла выйти на улицу

Даже обычная прогулка была для нее невыполнимой задачей.

29-летняя Саманта Вон из штата Техас начала резко набирать вес в 2017 году после тяжелого развода и смерти любимой бабушки. Чтобы справиться со стрессом, она начала есть фаст-фуд и сладости огромными порциями, и уже к концу года весила 140 килограммов и съедала в день по 3500 калорий.

#motivationmonday I'll never look back. My focus is solely on my goals. I'm not even remotely the same. I'm who I was...

Опубликовано Samantha Rochelle Vaughn Понедельник, 30 сентября 2019 г.

Изданию Daily Mail Саманта рассказала, что к тому времени она уже не могла делать большую часть обычных повседневных дел. Даже походы по магазинам или недолгие прогулки вызывали тревогу, боль и усталость. К тому же у Саманты подрастали трое маленьких сыновей, с которыми ей было очень сложно справляться.

9 years between these two women and you'd never guess they were once the same person. ?

Опубликовано Samantha Rochelle Vaughn Суббота, 5 октября 2019 г.

В начале 2018 года здоровье девушки резко ухудшилось, и Вон совсем перестала выходить из дома. Тогда она решила срочно взять себя в руки и согласилась на операцию по уменьшению желудка, которую ей сделали в ноябре.

После операции Саманта была вынуждена придерживаться диеты и заниматься физическими упражнениями, и за 18 месяцев девушке удалось сбросить 60 килограммов.

Сейчас она не только питается правильно сама, но и приучает к этому своих детей и нового мужа, который во всем ее поддерживал и до похудения.

К тому же американка призналась, что стала в какой-то мере зависима от спортзала и сейчас уже не может представить свою жизнь без физических нагрузок. В ее планах — похудеть еще на 10−15 килограммов.

Екатерина Гура

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