18:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Девушка похудела на 25 килограммов, отказавшись от вечеринок
Зато она до сих пор может есть пончики и
25-летняя Тесс Терпстра из Новой Зеландии еще год назад весила 100 килограммов. Девушка призналась, что всегда чувствовала себя уверенно и привлекательно, но в 20-летнем возрасте она начала часто посещать бары и вечеринки. Алкоголь и
Девушка осознала проблему, когда начала задыхаться, поднимаясь по лестнице. Ее самочувствие и здоровье стали ухудшаться, а отражение в зеркале снижало самооценку.
Тогда Тесс решила действовать. Она проконсультировалась с врачом относительно питания, начала заниматься спортом, но главное — перестала ходить на вечеринки.
За год Тесс похудела на 25 килограммов и снова стала активной и уверенной в себе. Она призналась, что уменьшила размеры порций, но от вкусной еды не отказалась. Она
Кстати, вместе с Тесс худеть начал и ее супруг. За год сбалансированного питания, спорта и отказа от вечеринок он похудел на 20 килограммов.
Екатерина Гура