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18:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девушка похудела на 25 килограммов, отказавшись от вечеринок

Зато она до сих пор может есть пончики и фаст-фуд.

25-летняя Тесс Терпстра из Новой Зеландии еще год назад весила 100 килограммов. Девушка призналась, что всегда чувствовала себя уверенно и привлекательно, но в 20-летнем возрасте она начала часто посещать бары и вечеринки. Алкоголь и фаст-фуд сделали свое дело, и Тесс начала быстро полнеть.

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Девушка осознала проблему, когда начала задыхаться, поднимаясь по лестнице. Ее самочувствие и здоровье стали ухудшаться, а отражение в зеркале снижало самооценку.

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Тогда Тесс решила действовать. Она проконсультировалась с врачом относительно питания, начала заниматься спортом, но главное — перестала ходить на вечеринки.

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За год Тесс похудела на 25 килограммов и снова стала активной и уверенной в себе. Она призналась, что уменьшила размеры порций, но от вкусной еды не отказалась. Она по-прежнему может съесть бургер или пончик, но уже не «пускается во все тяжкие» и не пьет много алкоголя.

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Кстати, вместе с Тесс худеть начал и ее супруг. За год сбалансированного питания, спорта и отказа от вечеринок он похудел на 20 килограммов.

Екатерина Гура

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