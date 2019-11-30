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13:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Россиянка показала жизнь стариков с помощью кукол (фото, видео)

Очень узнаваемые персонажи.

Дизайнер из Новосибирска Ирина Верхградская воссоздала с помощью кукол сцены из жизни российских бабушек и дедушек.

Коллекция с узнаваемыми сюжетами называется «Дорогие мои старики». Куклы Верхградской пьют чай, чистят картошку, лежат на больничной койке, встречаются с любимыми внуками и правнуками, смотрят телевизор или сидят на лавочке. Мастерица с удивительной точностью воссоздает быт, одежду и привычки многих людей преклонного возраста. Каждый персонаж проработан до мельчайших деталей.

Всего в коллекции «Дорогие мои старики» 60 героев. Идеи для их создания дизайнер черпала из жизни.

«Бывает, что-то подсмотрю на улице, что-то в интернете, на какой-нибудь старой фотографии… Они для меня все живые», — рассказала Верхградская в комментарии журналистам.

Ирина создает куклы уже больше 30 лет. Это герои сказок, звезды эстрады, исторические персонажи и известные личности. Всего — более 1600 работ.

Анна Лысенко

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