15:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сказочную красоту Финляндии показали на фото
Невероятные снимки из разных уголков страны.
Фотограф Микко Лагерстедт создал серию снимков, посвященную безлюдным местам его родной Финляндии.
Лагерстедт фотографировал деревья, скалы, озера, горы и море от Лапландии до юга страны в течение двух лет. Невероятные пейзажи фотографа напоминают иллюстрации к зимним сказкам.
«Моя цель — передать чувство, которое я испытывал, когда фотографировал все это», — говорит Лагерстедт.
Анна Лысенко