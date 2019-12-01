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15:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сказочную красоту Финляндии показали на фото

Невероятные снимки из разных уголков страны.

Фотограф Микко Лагерстедт создал серию снимков, посвященную безлюдным местам его родной Финляндии.

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Лагерстедт фотографировал деревья, скалы, озера, горы и море от Лапландии до юга страны в течение двух лет. Невероятные пейзажи фотографа напоминают иллюстрации к зимним сказкам.

«Моя цель — передать чувство, которое я испытывал, когда фотографировал все это», — говорит Лагерстедт.

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Анна Лысенко

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