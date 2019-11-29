13:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фото российского блогера попало в топ лучших пейзажей года
Завораживающая красота.
Фотоконкурс от Agora опубликовал 50 лучших работ 2019 года в жанре пейзажной фотографии. Их отобрали среди 25 тысяч снимков от любителей и профессионалов со всего мира.
Борщев — коммерческий фотограф и один из самых известных фотоблогеров страны. Его работы регулярно попадают во многие мировые паблики, связанные с аэрофотосъемкой и пейзажами.
Победитель конкурса будет назван 19 декабря. Он получит вознаграждение в размере 1 тысячи долларов.
Ранее в Agora показали самые невероятные снимки воды, лучшие фотографии синего, а также 50 лучших фото со всего мира.
Анна Лысенко