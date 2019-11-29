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13:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фото российского блогера попало в топ лучших пейзажей года

Завораживающая красота.

50
фотографий
50
фотографий
50
фотографий

Фотоконкурс от Agora опубликовал 50 лучших работ 2019 года в жанре пейзажной фотографии. Их отобрали среди 25 тысяч снимков от любителей и профессионалов со всего мира.

В список финалистов попала и работа «Не смотри вниз» от российского аэрофотоблогера Юрия Борщева.

Борщев — коммерческий фотограф и один из самых известных фотоблогеров страны. Его работы регулярно попадают во многие мировые паблики, связанные с аэрофотосъемкой и пейзажами.

Победитель конкурса будет назван 19 декабря. Он получит вознаграждение в размере 1 тысячи долларов.

Ранее в Agora показали самые невероятные снимки воды, лучшие фотографии синего, а также 50 лучших фото со всего мира.

Анна Лысенко

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