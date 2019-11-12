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15:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названо самое смешное фото дикой природы 2019 года

Сделать выбор было непросто.

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16
фотографий
16
фотографий

Работа Сары Скиннер «Хватай жизнь за…» получила гран-при ежегодного конкурса Comedy Wildlife Photography Awards, в котором выбирают самые забавные фотографии дикой природы.

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Приз зрительских симпатий достался снимку «О, Боже!» фотографа Гарри Уокера.

В номинации «Лучшее портфолио» жюри отметило Элейн Крюер за цикл «Сначала любовь… потом брак». Премию «Существа в воздухе» получил Владо Пирса за снимок ссорящихся птичек под названием «Семейные разногласия».

Также почетными наградами были отмечены работы 12 других фотографов.

Еще на этапе отбора финалистов судьи отметили, что в этом году подборка — одна из самых лучших за все время проведения конкурса.

Конкурс проводится в пятый раз и пользуется у профессионалов и любителей фотографии огромной популярностью. Ежегодно на него присылают тысячи работ.

Анна Лысенко

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