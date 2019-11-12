15:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названо самое смешное фото дикой природы 2019 года
Сделать выбор было непросто.
Работа Сары Скиннер «Хватай жизнь за…» получила
Приз зрительских симпатий достался снимку «О, Боже!» фотографа Гарри Уокера.
В номинации «Лучшее портфолио» жюри отметило Элейн Крюер за цикл «Сначала любовь… потом брак». Премию «Существа в воздухе» получил Владо Пирса за снимок ссорящихся птичек под названием «Семейные разногласия».
Также почетными наградами были отмечены работы 12 других фотографов.
Еще на этапе отбора финалистов судьи отметили, что в этом году подборка — одна из самых лучших за все время проведения конкурса.
Конкурс проводится в пятый раз и пользуется у профессионалов и любителей фотографии огромной популярностью. Ежегодно на него присылают тысячи работ.
Анна Лысенко