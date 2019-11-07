15:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Призрак и 101 крокодил: выбраны лучшие фото дикой природы 2019 года
Международный фотоконкурс проводится уже в 19-й раз.
Сообщество немецких фотографов природы объявило победителей 19-го международного конкурса фотографий European Wildlife Photographer of the Year. В конкурсе принимают участие только европейские профессиональные и непрофессиональные фотографы, однако конкурсные снимки дикой природы могут быть сделаны по всему миру.
Победителем в категории «Птицы» стал Зигмар Бергфельд с фотографией большой белой цапли.
Лучшим фото в категории «Млекопитающие» признали снимок Инго Арндта, на котором «поймана» пума, охотящаяся на взрослого гуанако.
В категории «Другие животные» приз достался Игнасио Медему Зегерсу за фото «101 крокодил и туша бегемота».
Лучше всего подводный мир представил Мануэль Плайкнер, сфотографировав брачный период травяных лягушек в пруду.
А в категории «Пейзажи» победа досталась Гийому Били за фото «Утренний туман в шведском заповеднике».
Конкурс GDT European Wildlife Photographer of the Year призван не только показать особый европейский стиль фотографии, но и с помощью фото повысить заинтересованность людей в сохранении дикой природы.
Екатерина Гура