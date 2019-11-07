Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Робот для «скорой помощи» На службе медиков может появиться уникальная технология
Фоторепортажи
40Американский фотограф создает сюрреалистичные коллажи, меняя реальность
5050 оттенков синего: выбраны лучшие снимки по хэштегу #Blue2019
15:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Призрак и 101 крокодил: выбраны лучшие фото дикой природы 2019 года

Международный фотоконкурс проводится уже в 19-й раз.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Сообщество немецких фотографов природы объявило победителей 19-го международного конкурса фотографий European Wildlife Photographer of the Year. В конкурсе принимают участие только европейские профессиональные и непрофессиональные фотографы, однако конкурсные снимки дикой природы могут быть сделаны по всему миру.

В этом году победителем стал Эдуардо Бланко Мендисабал из Испании с фотографией «Призрак». На снимке, сделанном ночью в природном парке Сьерра-де-Андухар в Андалусии, можно разглядеть темный силуэт очень редкой дикой кошки — иберийской рыси.

Победителем в категории «Птицы» стал Зигмар Бергфельд с фотографией большой белой цапли.

Новость
Опубликованы лучшие фото дикой природы 2019 года

Лучшим фото в категории «Млекопитающие» признали снимок Инго Арндта, на котором «поймана» пума, охотящаяся на взрослого гуанако.

В категории «Другие животные» приз достался Игнасио Медему Зегерсу за фото «101 крокодил и туша бегемота».

Лучше всего подводный мир представил Мануэль Плайкнер, сфотографировав брачный период травяных лягушек в пруду.

А в категории «Пейзажи» победа досталась Гийому Били за фото «Утренний туман в шведском заповеднике».

Конкурс GDT European Wildlife Photographer of the Year призван не только показать особый европейский стиль фотографии, но и с помощью фото повысить заинтересованность людей в сохранении дикой природы.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В Кремле отреагировали на данные Счетной палаты по демографии
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
В ЦБ рассказали о схеме работы телефонных мошенников
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО
Водопад в Ирландии начал «течь» снизу вверх (видео)
Стоимость капитального ремонта могут пересмотреть
На Красной площади завершился торжественный марш (фото)
Здоровье
Рыбий жир окончательно признали бесполезным Исследователи опровергли еще одно заблуждение об эффекте омега-3.
Hi-Tech
За что китайский гигант готов заплатить 1 миллиард долларов Их вложат в развитие экосистемы
Кино
Малахов раскрыл наиболее дорого обошедшегося гостя своего шоу Телеведущий дал честное интервью Ксении Собчак
Горячие темы на Авто
Российское программное обеспечение 264
Минимальная оплата труда в России одна из самых минимальных! 137
Поздравляю с днем народного единства . 130
Про протестные настроения 93
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Дети
Наташа Королева о потере второго ребенка: «У него уже билось сердце» Певица рассказала о выкидыше
Леди
Стриженова подчеркнула постройневшую фигуру ярким нарядом В сети единогласно решили, что звезда буквально расцвела.
Дом
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Как выглядит квартира в Москве, которой 106 лет
Названо идеальное место для жизни в России
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь