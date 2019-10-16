15:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Опубликованы лучшие фото дикой природы 2019 года
Названы победители престижного конкурса фотографии дикой природы по версии лондонского Музея естествознания.
Юньцинь Бао из Китая получил
В номинации для подростков победил житель Новой Зеландии Круз Эрдманн с подводным снимком замаскированного кальмара. Работа называется «Ночное свечение».
Победители получили денежные призы. Выставка финалистов конкурса, который проводится с 1964 года, состоится в Лондоне.
Анна Лысенко