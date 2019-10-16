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15:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Опубликованы лучшие фото дикой природы 2019 года

Названы победители престижного конкурса фотографии дикой природы по версии лондонского Музея естествознания.

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фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Юньцинь Бао из Китая получил гран-при среди взрослых участников за фотографию «Момент», на которой тибетская лиса нападает на гималайского сурка.

В номинации для подростков победил житель Новой Зеландии Круз Эрдманн с подводным снимком замаскированного кальмара. Работа называется «Ночное свечение».

Победители получили денежные призы. Выставка финалистов конкурса, который проводится с 1964 года, состоится в Лондоне.

Анна Лысенко

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