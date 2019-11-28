14:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф нашел кладбище старых автомобилей в гавайских джунглях
Природа победила.
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Природа победила.
Немецкий фотограф Томас Строгальски во время рабочей поездки на Мауи на Гавайях обнаружил удивительное место. Среди густых деревьев и пышной растительности Томас увидел части и целые корпуса автобусов, грузовиков и легковых автомобилей, через которые уже начала прорастать зелень.
По словам фотографа, было похоже, что это старое кладбище машин, которое со временем захватила природа. Томас сделал снимки и назвал серию Nature Takes Over («Природа захватывает власть»).
Екатерина Гура