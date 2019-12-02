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15:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мелания Трамп показала, как украсили Белый дом к Рождеству (видео)

Темой декораций стал «Дух Америки».

Официальную резиденцию президента США уже украсили к зимним праздникам. В аккаунтах администрации президента и Мелании Трамп появилось видео, на котором первая леди страны лично «инспектирует» убранство Белого дома.

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Темой украшений стал «Дух Америки», а главным цветом — белый с вкраплениями красного, золотого и синего. «С радостью делюсь этой прекрасной выставкой патриотизма со всеми», — написала Мелания Трамп в своем микроблоге.

В прошлом году внимание пользователей сети привлек декор одного из коридоров Белого дома, в котором разместили около 40 полностью красных елок. Критики сравнили его с декорациями к хоррору Кубрика и «Рассказу служанки».

Анна Лысенко

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