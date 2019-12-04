20:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британка похудела на 50 килограммов после развода с мужем
Теперь даже знакомые не узнают ее на улице.
Виктория Уэст из британского графства Лестершир всегда была склонна к полноте, но после рождения дочери Изабель в 2015 году она набрала около 20 килограммов. Этот вес она так и не смогла сбросить, а через 13 месяцев Виктория забеременела своим вторым ребенком — сыном Томми.
В итоге девушка стала весить 108 килограммов и у нее начались серьезные проблемы со здоровьем.
По словам девушки, она ненавидела свое тело и страдала депрессией. В феврале 2018 года она решила, что так продолжаться не может и начала заниматься спортивными упражнениями дома. Диета и физические нагрузки в итоге привели к тому, что Виктория начала худеть, пишет The Sun.
Через несколько месяцев Уэст развелась с мужем и, чтобы отвлечь себя от грустных мыслей, записалась в спортзал. Там она увлеклась тяжелой атлетикой.
В итоге за 20 месяцев Виктория похудела на 50 килограммов и абсолютно изменилась внешне. По словам британки, еще никогда в жизни она не чувствовала себя настолько великолепно.
Екатерина Гура