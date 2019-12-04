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20:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британка похудела на 50 килограммов после развода с мужем

Теперь даже знакомые не узнают ее на улице.

Виктория Уэст из британского графства Лестершир всегда была склонна к полноте, но после рождения дочери Изабель в 2015 году она набрала около 20 килограммов. Этот вес она так и не смогла сбросить, а через 13 месяцев Виктория забеременела своим вторым ребенком — сыном Томми.

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В итоге девушка стала весить 108 килограммов и у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. Из-за развития гестационного диабета, Виктория была вынуждена принимать лекарства и сесть на диету, исключающую глюкозу и углеводы.

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По словам девушки, она ненавидела свое тело и страдала депрессией. В феврале 2018 года она решила, что так продолжаться не может и начала заниматься спортивными упражнениями дома. Диета и физические нагрузки в итоге привели к тому, что Виктория начала худеть, пишет The Sun.

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Через несколько месяцев Уэст развелась с мужем и, чтобы отвлечь себя от грустных мыслей, записалась в спортзал. Там она увлеклась тяжелой атлетикой.

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В итоге за 20 месяцев Виктория похудела на 50 килограммов и абсолютно изменилась внешне. По словам британки, еще никогда в жизни она не чувствовала себя настолько великолепно.

Екатерина Гура

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