11:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Девушка похудела на 20 килограммов, перестав ходить на вечеринки
Идеальную фигуру она получила всего за 5 месяцев.
23-летняя Рэйчел МакКаллан из Северной Ирландии всего пять месяцев назад весила 100 килограммов. По словам девушки, она всегда была склонна к полноте, но могла легко сбросить лишний вес с помощью нехитрых диет.
Все изменилось в студенческие годы, когда девушка начала активно ходить на вечеринки с друзьями. Кроме того, в ее жизни появился любимый человек. Они часто перекусывали
Она начала стесняться выходить из дома и возненавидела свое отражение в зеркале. Вскоре Рейчел поняла, что так больше продолжаться не может. Она перестала выпивать с друзьями и питаться фастфудом. Кроме того, девушка начала ежедневно заниматься спортом по 30 минут в день.
Такие простые перемены кардинальным образом изменили ее жизнь. Всего за 5 месяцев Рейчел похудела на 20 килограммов. Сейчас она продолжает сбрасывать вес, но уже очень довольна своей внешностью.
Екатерина Гура