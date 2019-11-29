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11:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девушка похудела на 20 килограммов, перестав ходить на вечеринки

Идеальную фигуру она получила всего за 5 месяцев.

23-летняя Рэйчел МакКаллан из Северной Ирландии всего пять месяцев назад весила 100 килограммов. По словам девушки, она всегда была склонна к полноте, но могла легко сбросить лишний вес с помощью нехитрых диет.

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Все изменилось в студенческие годы, когда девушка начала активно ходить на вечеринки с друзьями. Кроме того, в ее жизни появился любимый человек. Они часто перекусывали фаст-фудом, а спортзал девушка заменяла походами в кино. В итоге Рэйчел сильно поправилась.

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Она начала стесняться выходить из дома и возненавидела свое отражение в зеркале. Вскоре Рейчел поняла, что так больше продолжаться не может. Она перестала выпивать с друзьями и питаться фастфудом. Кроме того, девушка начала ежедневно заниматься спортом по 30 минут в день.

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Такие простые перемены кардинальным образом изменили ее жизнь. Всего за 5 месяцев Рейчел похудела на 20 килограммов. Сейчас она продолжает сбрасывать вес, но уже очень довольна своей внешностью.

Екатерина Гура

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