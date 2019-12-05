12:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: люди одомашнили сами себя
Это произошло даже раньше, чем одомашнивание животных.
Люди современного типа в прошлом подверглись процессу одомашнивания, установили биологи по результатам генетического исследования.
Одомашнивание предусматривает целый ряд генетических изменений, в результате которых живые существа становятся более дружелюбными и менее агрессивными. Например, у собак и одомашненных лис уменьшились зубы и черепа, уши стали более гибкими, а хвосты — короче. Эти физические изменения связаны с тем, что у одомашненных животных меньше стволовых клеток нервного гребня.
Современные люди тоже менее агрессивны, чем предки. Наши черепа уменьшились (хотя размер мозга увеличился), а брови стали менее выражены. Ученые предположили, что человек тоже пережил ряд генетических изменений, аналогичных одомашниванию.
Итальянские молекулярные биологи знали, что ген BAZ1B играет важную роль в организации движения клеток нервного гребня. У большинства из нас имеются две копии этого гена, но у людей с синдромом Уильямса копия только одна. Страдающие этим синдромом обладают специфической внешностью — меньшими черепами и эльфийскими чертами лица,
Исследовав ген BAZ1B, биологи установили, что он связан с сотнями других генов, которые ответственны за развитие лица и черепа. Именно нарушения BAZ1B приводят к появлению «лица эльфа».
Затем, сравнив генетические данные двух неандертальцев, одного денисовца и современных людей, исследователи увидели, что у человека связанные с BAZ1B гены накопили множество мутаций вследствие естественного отбора. То есть люди пережили процесс, аналогичный одомашниванию, подытожили ученые. В этих изменениях сыграли ключевую роль не только BAZ1B, но и другие гены, изучением которых исследователи уже занимаются.
Ученые считают, что одомашнивание людей было следствием стремления к кооперации в первобытных обществах. «Проводился активный отбор против хулиганов и генов, которые способствовали агрессии», — комментирует ведущий автор исследования Джузеппе Теста.
Анна Лысенко