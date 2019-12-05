Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Технология будущего: как роботов обучают слаженной работе в коллективе В этой единственной лаборатории, открытой для всех желающих, обучают роботов функционировать сообща
Фоторепортажи
16Фотограф показал выразительные портреты птиц
50Выбраны 50 лучших пейзажных снимков года
12:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: люди одомашнили сами себя

Это произошло даже раньше, чем одомашнивание животных.

Источник: Reuters

Люди современного типа в прошлом подверглись процессу одомашнивания, установили биологи по результатам генетического исследования.

Это произошло после того, как 600 тысяч лет назад люди, неандертальцы и денисовцы разделились на отдельные ветви, и до того, как были одомашнены собаки, кошки, коровы и овцы, говорится в статье, опубликованной в Science Advances.
Читайте также
Меньше, чем у кроманьонцев. Ученые объяснили, почему человечество глупеет

Одомашнивание предусматривает целый ряд генетических изменений, в результате которых живые существа становятся более дружелюбными и менее агрессивными. Например, у собак и одомашненных лис уменьшились зубы и черепа, уши стали более гибкими, а хвосты — короче. Эти физические изменения связаны с тем, что у одомашненных животных меньше стволовых клеток нервного гребня.

Современные люди тоже менее агрессивны, чем предки. Наши черепа уменьшились (хотя размер мозга увеличился), а брови стали менее выражены. Ученые предположили, что человек тоже пережил ряд генетических изменений, аналогичных одомашниванию.

Итальянские молекулярные биологи знали, что ген BAZ1B играет важную роль в организации движения клеток нервного гребня. У большинства из нас имеются две копии этого гена, но у людей с синдромом Уильямса копия только одна. Страдающие этим синдромом обладают специфической внешностью — меньшими черепами и эльфийскими чертами лица, из-за чего его еще называют синдромом «лица эльфа». Кроме того, такие люди отличаются чрезвычайной дружелюбностью.

Читайте также
Загадки истории: что содержится в ДНК русского человека

Исследовав ген BAZ1B, биологи установили, что он связан с сотнями других генов, которые ответственны за развитие лица и черепа. Именно нарушения BAZ1B приводят к появлению «лица эльфа».

Затем, сравнив генетические данные двух неандертальцев, одного денисовца и современных людей, исследователи увидели, что у человека связанные с BAZ1B гены накопили множество мутаций вследствие естественного отбора. То есть люди пережили процесс, аналогичный одомашниванию, подытожили ученые. В этих изменениях сыграли ключевую роль не только BAZ1B, но и другие гены, изучением которых исследователи уже занимаются.

Ученые считают, что одомашнивание людей было следствием стремления к кооперации в первобытных обществах. «Проводился активный отбор против хулиганов и генов, которые способствовали агрессии», — комментирует ведущий автор исследования Джузеппе Теста.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Лукашенко отверг возможность вхождения Белоруссии в состав РФ
Россиянин отсудил компенсацию за мат на концерте «Ленинграда»
Матрос открыл стрельбу на базе Перл-Харбор, есть жертвы
Расследовавший катастрофы 737 MAX инженер Boeing покидает пост
Назван главный цвет 2020 года
Во Франции началась забастовка против пенсионной реформы
В Бузулуке нашли ответственных за появление «парка имени Пукина»
Здоровье
Познер рассказал о двойном исцелении от рака Телеведущий Владимир Познер дважды перенес рак, но каждый раз сумел победить опасную болезнь. Об этом он сообщил изданию StarHit.
Hi-Tech
Самый мощный в мире процессор: как он работает? Новые возможности мобильной связи, фотографии и игр
Кино
Кинокритики США назвали лучший фильм года Награды лауреатам вручат на торжественной церемонии 8 января
Авто
Патруль ДПС застрелил мужчину (он требовал отпустить нарушителя) Нетрезвый гражданин требовал от полицейских, чтобы те отпустили нарушителя ПДД, а после открыл по ним огонь из пистолета
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Отпускать ли сына в армию? 762
И как настроиться на роды? Я боюсь, я не готова... 209
О "Солнечных" детках. 172
Нехватка внимания или что я делаю не так? 149
Леди
Алсу опубликовала редкое фото с мужем после слухов о разводе Весной 2019-го в сети появились слухи о разрыве звезды и ее супруга.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь