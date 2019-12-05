Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Минобороны показало видео пуска ракеты «Тополь» Видео запуска межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь»
Фоторепортажи
10В Италии показали календарь Pirelli-2020
23Удивительные заброшенные места со всей Европы
12:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф показал удивительные заброшенные места со всей Европы

Здания с особой аурой.

23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

Живущий в Париже фотограф венгерского происхождения Тамаш Патаки охотится на заброшенные места по всей Европе.

Он фотографирует старые фабрики, храмы, виллы и дома, которые медленно разрушаются, но все еще хранят былое очарование. Заброшенность даже придает им особую ауру, которую Патаки с успехом передает с помощью камеры.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Отголоски прошлого. Под снесенным в Вильнюсе Дворцом профсоюзов обнаружили бункер
Во время загрузки произошла ошибка.
6 ноября© Ньюстюб
Медведев объяснил Ивлеевой смысл закона об устойчивом Рунете
В ПФР рассказали, на сколько вырастут пенсии в следующем году
Туристы назвали лучшие страны для встречи Нового года
СМИ: убитый в Берлине гражданин Грузии готовил смертников
Назван главный цвет 2020 года
Россиянин отсудил компенсацию за мат на концерте «Ленинграда»
Здоровье
Познер рассказал о двойном исцелении от рака Телеведущий Владимир Познер дважды перенес рак, но каждый раз сумел победить опасную болезнь. Об этом он сообщил изданию StarHit.
Hi-Tech
Самый мощный в мире процессор: как он работает? Новые возможности мобильной связи, фотографии и игр
Кино
Добронравов опроверг слухи о смене состава «Сватов» Актер рассказал о будущем сериала
Горячие темы на Авто
Банкротсво физических лиц 154
Президент сегодня подписал документы о гос бюджете 123
Пересаживаемся на общественный транспорт? 116
Авто за 500 т.р для дачников в предпенсионного возрасте 103
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
И как настроиться на роды? Я боюсь, я не готова... 245
О "Солнечных" детках. 211
Нехватка внимания или что я делаю не так? 151
Дайте совет, что ли? 96
Леди
Алсу опубликовала редкое фото с мужем после слухов о разводе Весной 2019-го в сети появились слухи о разрыве звезды и ее супруга.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь