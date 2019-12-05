12:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф показал удивительные заброшенные места со всей Европы
Здания с особой аурой.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Здания с особой аурой.
Живущий в Париже фотограф венгерского происхождения Тамаш Патаки охотится на заброшенные места по всей Европе.
Он фотографирует старые фабрики, храмы, виллы и дома, которые медленно разрушаются, но все еще хранят былое очарование. Заброшенность даже придает им особую ауру, которую Патаки с успехом передает с помощью камеры.
Анна Лысенко