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18:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Праздничный тренд: елка из винных бутылок вытесняет традиционное дерево

Оригинальная идея.

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10
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10
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В последние годы все больше людей отказываются от традиционной новогодней ели в пользу альтернативных и более креативных вариантов.

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Появившаяся в 2018 году мода на рождественское дерево из винных бутылок (полных или пустых) в этом году распространилась еще больше.

С наступлением декабря встал вопрос об украшении дома (офисов, ресторанов и других общественных мест), и многие вспомнили об этом необычном тренде.

Уже сейчас в соцсетях можно найти множество вариантов необычной стеклянной елки. Кто-то выставляет бутылки в форме пирамиды, кто-то использует специальные каркасы с держателями, а некоторые даже подвешивают бутылки на стену. Бутылочные ели также украшают традиционными игрушками и гирляндами.

Екатерина Гура

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