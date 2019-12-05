18:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Праздничный тренд: елка из винных бутылок вытесняет традиционное дерево
Оригинальная идея.
В последние годы все больше людей отказываются от традиционной новогодней ели в пользу альтернативных и более креативных вариантов.
Появившаяся в 2018 году мода на рождественское дерево из винных бутылок (полных или пустых) в этом году распространилась еще больше.
С наступлением декабря встал вопрос об украшении дома (офисов, ресторанов и других общественных мест), и многие вспомнили об этом необычном тренде.
Уже сейчас в соцсетях можно найти множество вариантов необычной стеклянной елки.
Екатерина Гура