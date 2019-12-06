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17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Уличный художник превращает жестяные банки в милых персонажей (фото)

Когда мусор становится искусством.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Известный уличный художник, работающий под псевдонимом My Dog Sighs, еще 10 лет назад основал проект Free Art Friday, в рамках которого художники находят на улицах различный мусор и создают из него произведения искусства. При этом полученные предметы они оставляют на улице, чтобы прохожие могли забрать эти вещи домой в качестве сувениров.

Сам My Dog Sighs выбрал для своего творческого проекта жестяные банки. Он находит их на улицах, разглаживает дно и рисует на них лица.

У каждого персонажа есть свои эмоции и мимика. Помимо людей, художник также рисует на банках портреты животных и птиц.

По словам автора, своим проектом он хочет привлечь внимание общества к проблемам экологии и потребительской культуры.

Екатерина Гура

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