17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Уличный художник превращает жестяные банки в милых персонажей (фото)
Когда мусор становится искусством.
Известный уличный художник, работающий под псевдонимом My Dog Sighs, еще 10 лет назад основал проект Free Art Friday, в рамках которого художники находят на улицах различный мусор и создают из него произведения искусства. При этом полученные предметы они оставляют на улице, чтобы прохожие могли забрать эти вещи домой в качестве сувениров.
У каждого персонажа есть свои эмоции и мимика. Помимо людей, художник также рисует на банках портреты животных и птиц.
По словам автора, своим проектом он хочет привлечь внимание общества к проблемам экологии и потребительской культуры.
Екатерина Гура