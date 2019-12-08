12:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Красные киви составят конкуренцию желтым арбузам (фото)
В супермаркетах и на рынках скоро может появиться новый экзотический фрукт.
Крупнейший в мире продавец киви сообщил о планах начать массовые поставки красных киви, сообщает Metro. Эти фрукты мягче и немного слаще, чем зеленые. У мякоти имеется легкий ягодный привкус.
В роду актинидия, плоды которой мы называем киви, существует около 60 видов. В пищу чаще всего употребляют плоды актинидии деликатесной и актинидии китайской. Цвет первых — зеленый, а вторых — варьируется от лаймового до золотистого. Не так давно выведены морозостойкие сорта актинидии китайской, которые можно выращивать и в России.
На юге Китая также растет Actinidia melanandra с красноватыми плодами. В пищу их употребляют редко. Растение используют в ландшафтном дизайне.
Красные киви, которые могут появиться на прилавках уже через 2 года, — это новый сорт Zespri Red, выведенный в рамках крупной программы селекции. Сперва фрукты планируют поставлять в Азию, а затем и в Европу.
Фрукты и ягоды необычного цвета или формы все чаще появляются на прилавках. Среди новинок последних лет — желтые арбузы, арбузы в форме куба или пирамиды.
Анна Лысенко