12:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жители Сиднея массово жалуются на большеногов (фото)
Количество этих птиц резко возросло, и теперь они хулиганят в городах.
Кустарниковые большеноги стали причиной огромного количества жалоб в австралийском Сиднее.
Эти птицы свободно разгуливают по дорогам, мешая движению, и забираются во дворы и сады к местным жителям, где устраивают настоящий беспорядок.
Страдают и сами большеноги. Недавно птицы забрели в городской зоопарк, где одна из них стала добычей тигра. Местные разработчики уже создали приложение, помогающее сиднейцам отслеживать большеногов.
Кустарниковые большеноги из отряда куриных — одна из самых известных австралийских птиц. Внешне они немного напоминают индеек. Этот вид большеногов вырастает в длину до 75 см и имеет размах крыльев 85 см. Птицы живут группами.
По словам биологов, птицы отлично приспособились к жизни в городских пространствах. Это связано с тем, что на улицах уменьшилось количество беспризорных кошек и собак, а домашних животных выгуливают на поводке.
Анна Лысенко