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12:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жители Сиднея массово жалуются на большеногов (фото)

Количество этих птиц резко возросло, и теперь они хулиганят в городах.

Кустарниковые большеноги стали причиной огромного количества жалоб в австралийском Сиднее.

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Эти птицы свободно разгуливают по дорогам, мешая движению, и забираются во дворы и сады к местным жителям, где устраивают настоящий беспорядок.

Они сгребают листву в кучи, устраивая себе гнезда. Их высота может достигать метра, а диаметр — 4 метров. Больше всего от большеногов страдает домашняя птица, с которой пернатые хулиганы пытаются спариваться.
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Страдают и сами большеноги. Недавно птицы забрели в городской зоопарк, где одна из них стала добычей тигра. Местные разработчики уже создали приложение, помогающее сиднейцам отслеживать большеногов.

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Кустарниковые большеноги из отряда куриных — одна из самых известных австралийских птиц. Внешне они немного напоминают индеек. Этот вид большеногов вырастает в длину до 75 см и имеет размах крыльев 85 см. Птицы живут группами.

Несмотря на то, что с 1970-х годов кустарниковые большеноги числятся в списке охраняемых видов, их количество в последние 10 лет в окрестностях Сиднея резко возросло.

По словам биологов, птицы отлично приспособились к жизни в городских пространствах. Это связано с тем, что на улицах уменьшилось количество беспризорных кошек и собак, а домашних животных выгуливают на поводке.

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Анна Лысенко

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