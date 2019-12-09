15:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Орегоне бросились искать снежного человека
В США новый всплеск интереса к мифическому существу.
Целая команда исследователей, включая приматолога и телевизионщиков, отправилась в трехнедельную экспедицию на поиски снежного человека в американском Орегоне.
На этот штат приходится примерно треть упоминаний о встречах с загадочным существом в США, сообщает Live Science.
Свидетельства о встречах со снежным человеком стали активно появляться с XIX века, но еще раньше во многих странах мира существовало немало фольклорных историй о йети, «авдошке», «алмасты» или бигфуте.
В США за последние 50 лет зафиксировано около 10 тысяч заявлений от людей, которые уверяли, что видели большое, обросшее шерстью существо, ходящее на двух ногах в заснеженном лесу. ФБР даже завело отдельный файл по делу снежного человека.
«В экспедиции мы смогли снять на видео
Согласно самой распространенной гипотезе о снежном человеке, бигфут может оказаться представителем одного из считающихся вымершими видов приматов.
В последние годы был проведен ряд генетических исследований обнаруженных клочков шерсти или волос «йети». Как оказалось, они принадлежали оленям, волкам, енотам, лошадям, коровам и другим животным, а также людям. Несколько ДНК принадлежали древним, вымершим видам медведей.
Анна Лысенко