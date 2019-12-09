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15:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Орегоне бросились искать снежного человека

В США новый всплеск интереса к мифическому существу.

Источник: darren1303/CC0
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Целая команда исследователей, включая приматолога и телевизионщиков, отправилась в трехнедельную экспедицию на поиски снежного человека в американском Орегоне.

На этот штат приходится примерно треть упоминаний о встречах с загадочным существом в США, сообщает Live Science.

Свидетельства о встречах со снежным человеком стали активно появляться с XIX века, но еще раньше во многих странах мира существовало немало фольклорных историй о йети, «авдошке», «алмасты» или бигфуте.

В США за последние 50 лет зафиксировано около 10 тысяч заявлений от людей, которые уверяли, что видели большое, обросшее шерстью существо, ходящее на двух ногах в заснеженном лесу. ФБР даже завело отдельный файл по делу снежного человека.

Команда в Орегоне вооружилась тепловизорами и замаскировалась в ночном лесу. Вскоре им удалось заметить в лесу движение.
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«В экспедиции мы смогли снять на видео что-то, что соответствует этому описанию (бигфутов — ред.): оно было большим и двигалось похоже на обезьян», — рассказала приматолог Мирея Майор из Флоридского международного университета.

Согласно самой распространенной гипотезе о снежном человеке, бигфут может оказаться представителем одного из считающихся вымершими видов приматов.

В последние годы был проведен ряд генетических исследований обнаруженных клочков шерсти или волос «йети». Как оказалось, они принадлежали оленям, волкам, енотам, лошадям, коровам и другим животным, а также людям. Несколько ДНК принадлежали древним, вымершим видам медведей.

Анна Лысенко

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