В «Южном парке» показали номер телефона случайного человека

3 декабря на экраны вышел эпизод мультсериала «Южный парк» под названием «Основной кабель», в котором была показана реклама стримингового сервиса с номером телефона.
Судя по всему, в мультфильме намеревались подшутить над его создателем Треем Паркером — как гласил твит в официальном аккаунте «Южного парка», это был его номер телефона. Но что-то пошло не так — вместо Трея внимание досталось ничего не подозревавшему жителю города Фарватер из штата Колорадо.
Через пару дней после выхода эпизода на экраны девушка по имени Бриттни опубликовала на Facebook пост о том, что в мультфильме был показан рабочий номер друга ее семьи. Мужчина рассказал, что за день ему поступило более 200 звонков от незнакомых людей: кто-то хихикал в трубку, а кто-то пытался познакомиться. Мужчина признался, что понятия не имел, откуда у всех этих людей оказался его номер телефона, пока один из звонивших не раскрыл ему правду.
Кстати, выход серии совпал с днем рождения мужчины, так что случайный розыгрыш получился даже уместным, пишет Mashable.
После того, как Бриттни рассказала эту историю в соцсетях, создатели мультсериала сделали репост ее записи со своими извинениями, а также указали правильный номер Трея.