15:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как проходит фестиваль света в Амстердаме (фото)
Мероприятие проводится уже восьмой год подряд.
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Мероприятие проводится уже восьмой год подряд.
В столице Нидерландов начал свою работу 8-й международный Амстердамский фестиваль света.
В этом году его темой стало «Разрушение». Художники отразили эту концепцию в произведениях, посвященных изменению климата, национальной истории, технологиям и многому другому.
Фестиваль света продлится до 19 января 2020 года, а посмотреть, где находятся основные инсталляции, можно на официальном сайте мероприятия.
Екатерина Гура