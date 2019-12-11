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15:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как проходит фестиваль света в Амстердаме (фото)

Мероприятие проводится уже восьмой год подряд.

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10
фотографий
10
фотографий

В столице Нидерландов начал свою работу 8-й международный Амстердамский фестиваль света.

В этом году его темой стало «Разрушение». Художники отразили эту концепцию в произведениях, посвященных изменению климата, национальной истории, технологиям и многому другому.

Фестиваль света продлится до 19 января 2020 года, а посмотреть, где находятся основные инсталляции, можно на официальном сайте мероприятия.

Екатерина Гура

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