17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралийка придумала, как спасти новогоднюю елку от котов
Но питомцы все равно пытаются уничтожить дерево.
29-летняя Микаэла О’Нейл из австралийского города Брисбен устала от того, что ее кошки Пеппер (Перчик) и Поп постоянно все роняют и разрушают. Особую любовь питомицы Микаэлы испытывают к рождественской ели (как впрочем и многие другие коты). И тогда девушке пришла в голову интересная идея, как украсить свой дом к Рождеству, чтобы при этом никто не пострадал.
О’Нейл подошла к вопросу креативно — она распечатала изображение нарядной ели на ткани. Эту ткань Микаэла повесила на стену и отметила, что это идеальное решение для владельцев неугомонных котов.
Несмотря на то, что этой оригинальной елью девушка пользуется уже несколько лет, каждый раз ее коты приходят в недоумение и все равно пытаются ее уничтожить, взбираясь по ней на самый верх и раскачиваясь, пишет издание The Dodo.
Екатерина Гура