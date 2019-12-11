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17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийка придумала, как спасти новогоднюю елку от котов

Но питомцы все равно пытаются уничтожить дерево.

29-летняя Микаэла О’Нейл из австралийского города Брисбен устала от того, что ее кошки Пеппер (Перчик) и Поп постоянно все роняют и разрушают. Особую любовь питомицы Микаэлы испытывают к рождественской ели (как впрочем и многие другие коты). И тогда девушке пришла в голову интересная идея, как украсить свой дом к Рождеству, чтобы при этом никто не пострадал.

О’Нейл подошла к вопросу креативно — она распечатала изображение нарядной ели на ткани. Эту ткань Микаэла повесила на стену и отметила, что это идеальное решение для владельцев неугомонных котов.

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Несмотря на то, что этой оригинальной елью девушка пользуется уже несколько лет, каждый раз ее коты приходят в недоумение и все равно пытаются ее уничтожить, взбираясь по ней на самый верх и раскачиваясь, пишет издание The Dodo.

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Екатерина Гура

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