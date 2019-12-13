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13:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогер-веган нашла помолвочное кольцо в авокадо

Это становится трендом.

Американка Тони Окамото Шапиро — веган и популярный Instagram-блогер. На ее блог Plant-Based on a Budget в соцсети подписаны более 300 тысяч человек.

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Недавно Тони поделилась с подписчиками необычным фото.

На нем изображена половинка авокадо, а в косточку вставлено помолвочное кольцо с бриллиантами.

Как рассказала Тони, снимок был сделан год назад, когда ее нынешний муж Пол сделал ей предложение, пишет The Sun.

Блогер написала, что они вместе отправились на рынок и Пол неожиданно достал надрезаный авокадо, внутри которого и было спрятано кольцо. Кстати, украшение — это семейная реликвия, которая передавалась по наследству 75 лет.

Несмотря на то, что Тони была в полном восторге и от предложения, и от украшения, ее снимок попал в группу на Facebook, где обсуждают странные обручальные кольца. Пользователи соцсети раскритиковали идею кольца в авокадо и назвали такое предложение слишком «хипстерским».

Кстати, это далеко не первый случай, когда влюбленные используют авокадо в качестве «коробочки» для кольца. Издание Mashable даже назвало предложения с авокадо новым модным трендом.

Екатерина Гура

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