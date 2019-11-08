Would you help someone propose at your own wedding? pic.twitter.com/GVNUSsRFMf— The Sun (@TheSun) November 8, 2019
17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Невеста помогла брату сделать предложение девушке на своей свадьбе
Праздник для всех.
В соцсетях стал вирусным ролик со свадьбы в Техасе, который разделил пользователей на два лагеря.
На видео показана традиция, когда невеста бросает свой букет незамужним подругам. Однако вскоре все начинает разворачиваться не по плану. Оказалось, с букетом был связан хитрый план, благодаря которому брат невесты решил эффектно сделать предложение своей возлюбленной.
Хотя многие невесты пришли бы в ужас от такой идеи, американка с радостью помогла своему младшему брату и передала свой букет в руки его девушке.
Пользователи Twitter в комментариях разделились на два лагеря. Первые отметили, что это милый и благородный поступок сестры, а другие назвали идею глупой и эгоистичной, ведь молодые люди украли все внимание гостей на свадьбе, которое должно принадлежать исключительно молодоженам.
Кстати, этот случай не единичный. Британка Джессика Робертс на своей свадьбе точно так же помогла младшем брату сделать предложение его возлюбленной.
Екатерина Гура