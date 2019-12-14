17:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
На территории Турции носили украшения из зубов человека
Археологи обнаружили на территории Турции три человеческих зуба возрастом 8,5 тысяч лет, которые использовались в качестве украшений.
В зубах просверлены дырки, чтобы их можно было носить на шее или на руке, говорится в статье, опубликованной в Journal of Archaeological Science. Открытие было сделано в неолитическом поселении
Исследования с помощью рентгена и микроскопа подтвердили, что зубы действительно использовались в качестве бусинок. Они были просверлены с помощью микродрели конической формы. Похожие бусины, но из костей животных, были найдены в этом же месте.
Скорее всего, зубы принадлежали людям от 30 до 50 лет и были извлечены уже после смерти. Их могли носить родственники умерших, считают исследователи.
Человеческие зубы в качестве декоративных украшений использовали во времена палеолита и неолита. Но это единственная подобная находка на Ближнем Востоке.
Анна Лысенко