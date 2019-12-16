14:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Гадкий утенок: как выглядят детеныши разных птиц (фото)
Невозможно догадаться, какими станут эти птенцы с возрастом.
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Невозможно догадаться, какими станут эти птенцы с возрастом.
Интернет пестрит фотографиями детенышей самых разных животных. Маленькие котята, щенки, медвежата, кролики и прочие малыши всегда вызывают умиление. Чего не скажешь о птенцах.
Зачастую в детстве даже самые красивые птицы выглядят довольно странно. И тем удивительней перемены, когда «гадкий утенок» вдруг превращается в красивого лебедя.
Екатерина Гура