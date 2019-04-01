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16:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядят самые маленькие птицы в мире (фото)

Размер этих малюток не превышает 10 сантиметров.

1 апреля в мире отмечается Международный день птиц, организованный в рамках биологической программы ЮНЕСКО еще в 1926 году. В честь этого редакция Новостей Mail.ru сделала подборку с птицами, увидеть которых самим будет совсем не просто. А все потому, что их размеры не превышают нескольких сантиметров.

Колибри-пчелка

Это самая маленькая птичка в мире. Ее длина не превышает 6 сантиметров, а вес — 2 граммов. Живет колибри-пчелка на Кубе и питается цветочным нектаром. Эта птичка почти всегда находится в движении: ее пульс в спокойном состоянии составляет 300 ударов в минуту.

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Короткоклювка

Это австралийский вид воробьинообразных птиц. Ее размеры чуть больше, чем у колибри-пчелки: длина тела составляет не более 8 сантиметров, а вес — не более 6 граммов. Легче всего короткоклювку встретить в эвкалиптовых зарослях в Австралии.

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Королек

Эту птицу часто называют «северным колибри». В длину королек не превышает 9 сантиметров, а весит всего 5−7 граммов. Несмотря на крохотный размер, корольки отлично выдерживают суровый климат и славятся своим красивым пением.

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Крапивник

Еще одна миниатюрная птичка, размер которой не превышает 10 сантиметров. Отличительной особенностью крапивника считается забавно вздернутый кверху хвост. Встречается птичка в Северной Африке, Северной Америке и Евразии. Кстати, летать крапивник не любит, а потому часто передвигается по земле. Крапивник тоже обладает привлекательным голосом: его пение часто сравнивают с соловьиным.

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Зеленая пеночка

Еще одна мини-птичка в нашем рейтинге. Длина тела зеленой пеночки также не превышает 10 сантиметров, а ее вес составляет около 8 граммов. Внешний вид у нее совершенно невпечатляющий, но благодаря этому она отлично сливается с окружающей средой. Встретить ее в дикой природе довольно сложно: птичка часто прячется в верхней части древесных крон.

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Екатерина Гура

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