Как выглядят самые маленькие птицы в мире (фото)
Размер этих малюток не превышает 10 сантиметров.
Размер этих малюток не превышает 10 сантиметров.
1 апреля в мире отмечается Международный день птиц, организованный в рамках биологической программы ЮНЕСКО еще в 1926 году. В честь этого редакция Новостей Mail.ru сделала подборку с птицами, увидеть которых самим будет совсем не просто. А все потому, что их размеры не превышают нескольких сантиметров.
Это самая маленькая птичка в мире. Ее длина не превышает 6 сантиметров, а вес — 2 граммов. Живет
Это австралийский вид воробьинообразных птиц. Ее размеры чуть больше, чем у колибри-пчелки: длина тела составляет не более 8 сантиметров, а вес — не более 6 граммов. Легче всего короткоклювку встретить в эвкалиптовых зарослях в Австралии.
Эту птицу часто называют «северным колибри». В длину королек не превышает 9 сантиметров, а весит всего 5−7 граммов. Несмотря на крохотный размер, корольки отлично выдерживают суровый климат и славятся своим красивым пением.
Еще одна миниатюрная птичка, размер которой не превышает 10 сантиметров. Отличительной особенностью крапивника считается забавно вздернутый кверху хвост. Встречается птичка в Северной Африке, Северной Америке и Евразии. Кстати, летать крапивник не любит, а потому часто передвигается по земле. Крапивник тоже обладает привлекательным голосом: его пение часто сравнивают с соловьиным.
Еще одна
Екатерина Гура
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