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15:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США любопытный медведь забрался на остановившуюся на дороге машину

Во время знакомства с животным никто не пострадал.

В Сети появилось видео, снятое в американском штате Калифорния. Очевидцы сняли на камеру очень любопытного медведя, которому захотелось прокатиться на авто.

По словам автора ролика, он как раз возвращался домой из национального парка «Секвойя» около четырех часов вечера, когда ему пришлось остановиться посреди дороги. Причиной послужил стоящий впереди автомобиль, который вызвал большой интерес медведя.

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Он долго ходил вокруг машины, нюхал ее, а после этого запрыгнул на багажник. Водителю авто ничего не оставалось, как попытаться отпугнуть зверя звуковым сигналом и медленным движением. И это сработало. От неожиданности медведь спрыгнул с машины и замер в нерешительности на обочине дороги.

К счастью, во время неожиданного знакомства с диким зверем никто не пострадал, даже автомобиль.

Екатерина Гура

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