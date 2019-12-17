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18:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дайверу удалось снять очень редкого «волосатого» осьминога (видео)

Удивительное существо.

27-летний инструктор подводного плавания Грегор Ирвин из Эссекса изучал пролив Лембе в Индонезии, когда наткнулся на настоящую «жемчужину» моря.

Ирвину удалось заснять на камеру маленького «волосатого» осьминога, который является очень редким и обитает только в этом месте.

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«Волосатым» осьминог назван из-за своей кожи, которая выглядит как липучка с водорослями и напоминает торчащие во все стороны волоски.

Грегор признался, что увидел такого осьминога впервые в жизни, хотя довольно долго изучает подводный мир пролива Лембе, славящийся своими уникальными подводными обитателями.

Екатерина Гура

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