18:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дайверу удалось снять очень редкого «волосатого» осьминога (видео)
Удивительное существо.
27-летний инструктор подводного плавания Грегор Ирвин из Эссекса изучал пролив Лембе в Индонезии, когда наткнулся на настоящую «жемчужину» моря.
Ирвину удалось заснять на камеру маленького «волосатого» осьминога, который является очень редким и обитает только в этом месте.
«Волосатым» осьминог назван
Грегор признался, что увидел такого осьминога впервые в жизни, хотя довольно долго изучает подводный мир пролива Лембе, славящийся своими уникальными подводными обитателями.
Екатерина Гура