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11:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Воссоздана внешность девочки, жившей в Дании 5700 лет назад

В этом помогла жвачка из березовой смолы.

Жевательная резинка из березовой смолы помогла ученым воссоздать облик девочки, жившей на территории современной Дании 5700 лет назад.

Иллюстрация Тома Бьёрклунда

Жвачка была обнаружена на месте археологических раскопок в Зильтхольме на острове Лолланн в Балтийском море. Здесь не сохранилось человеческих останков, но оказалось, что березовая смола отлично законсервировала древнюю ДНК. До сих пор столько же генетической информации ученые могли получить только из хорошо сохранившихся костей или зубов.

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Расшифровав геном, исследователи смогли выяснить, что у девочки были голубые глаза, темная кожа и черные волосы. Последним ее обедом были фундук и утка.

Оказалось также, что у древней обитательницы Лолланна был вирус Эпштейна-Барр. Также она могла страдать мононуклеозом. По всей видимости, жизнь у нее была тяжелой, говорится в результатах исследования, опубликованных в Nature Communications.

Это не первый случай, когда жвачка из смолы или коры деревьев помогает археологам и генетикам. Ранее в жвачке из Швеции нашли ДНК охотников-собирателей, которые жили 10 тысяч лет назад.

Анна Лысенко

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