14:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Канадец спас трех оленей с замерзшего озера (видео)
Настоящий герой.
Райан Петерсон катался на коньках на озере в Канаде, когда заметил трех оленей, застрявших на льду. Животные не могли сдвинуться с места и были обречены на гибель. Но Петерсон оказался настоящим героем. Недолго думая, он отправился им на помощь.
Использовать транспорт
Сделав петлю, он накинул ее на шею оленю и благополучно дотащил его до берега. Затем он снова вернулся на озеро и таким же образом спас двух оставшихся.
Растерянные и напуганные животные не сразу поняли, что находятся в безопасности, а потому Райану пришлось их немного подтолкнуть на берег. Почувствовав твердую землю, олени встали на ноги и нерешительно отправились в лес.
Екатерина Гура