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14:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Канадец спас трех оленей с замерзшего озера (видео)

Настоящий герой.

Райан Петерсон катался на коньках на озере в Канаде, когда заметил трех оленей, застрявших на льду. Животные не могли сдвинуться с места и были обречены на гибель. Но Петерсон оказался настоящим героем. Недолго думая, он отправился им на помощь.

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Использовать транспорт из-за тонкого льда он не мог, а потому вооружился простой веревкой.

Сделав петлю, он накинул ее на шею оленю и благополучно дотащил его до берега. Затем он снова вернулся на озеро и таким же образом спас двух оставшихся.

Растерянные и напуганные животные не сразу поняли, что находятся в безопасности, а потому Райану пришлось их немного подтолкнуть на берег. Почувствовав твердую землю, олени встали на ноги и нерешительно отправились в лес.

Екатерина Гура

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