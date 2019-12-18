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18:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Влюбленные воссоединились через 40 лет после школьного романа

Сила соцсетей.

50-летний Джон Берн и 51-летняя Лиза Ривли из британского города Кингстон-апон-Халл впервые встретились в школе, когда еще были детьми. Тогда они быстро подружились и много времени проводили вместе. Друг для друга они стали и первой любовью.

Но в 1979 году судьба их разлучила — Джон переехал с родителями в другой район, и связь была утеряна. После школы они обзавелись семьями и детьми, но семейная жизнь не сложилась — и оба развелись, пишет The Sun.

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В 2019 году Джон совершенно случайно увидел Лизу на Facebook в друзьях у общего знакомого. Как признался мужчина, его сердце замерло, и он тут же написал Лизе сообщение.

Между ними завязался разговор, и они поняли, что по-прежнему интересны друг другу. Уже через пару дней они встретились в кафе и провели за разговорами целых семь часов.

После первого же свидания Джон и Лиза решили больше не расставаться. Они рассказали журналистам, что снова влюбились друг в друга как только встретились. По словам британца, он, вероятно, никогда и не переставал любить свою первую подругу.

Екатерина Гура

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