Найдена морская стена, построенная 7 тысяч лет назад

Одно из таких строений было обнаружено археологами из Университета Хайфы у северного побережья Израиля, сообщает Science. Пока что это самое древнее из известных ученым подобных сооружений.
По словам исследователей, и стена, и деревня, которую она должна была защищать, в конце концов оказались под водой. У северного побережья Израиля находят немало таких затопленных поселений. Обычно они скрываются на дне под слоем песка толщиной до 1 метра.
Обнаруженное сооружение достигало в длину 100 метров. Строительные блоки были очень большими. Некоторые весили почти тонну. Их перемещали сюда с реки, которая находится в 4 км от побережья.
Древний Тель-Хрейц был построен на высоте до 3 метров над уровнем моря, говорят археологи. Он безопасно просуществовал 200 или 300 лет. Все это время уровень моря понемногу возрастал, пока не похоронил под собой все побережье с находящимися там поселками.