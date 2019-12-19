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12:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найдена морская стена, построенная 7 тысяч лет назад

Около 7 тысяч лет назад льды последнего ледникового периода продолжали таять, и уровень моря постоянно повышался. Чтобы защититься от наводнений вдоль береговой линии, люди стали сооружать защитные укрепления.

Источник: E. Galili, J. McСarthy

Одно из таких строений было обнаружено археологами из Университета Хайфы у северного побережья Израиля, сообщает Science. Пока что это самое древнее из известных ученым подобных сооружений.

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По словам исследователей, и стена, и деревня, которую она должна была защищать, в конце концов оказались под водой. У северного побережья Израиля находят немало таких затопленных поселений. Обычно они скрываются на дне под слоем песка толщиной до 1 метра.

Обнаруженное сооружение достигало в длину 100 метров. Строительные блоки были очень большими. Некоторые весили почти тонну. Их перемещали сюда с реки, которая находится в 4 км от побережья.

Древний Тель-Хрейц был построен на высоте до 3 метров над уровнем моря, говорят археологи. Он безопасно просуществовал 200 или 300 лет. Все это время уровень моря понемногу возрастал, пока не похоронил под собой все побережье с находящимися там поселками.

Анна Лысенко

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