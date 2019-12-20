14:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Хозяева обнаружили на своем балконе почти 2 тысячи летучих мышей
Процесс их поиска и отлова занял более 4 часов.
Хозяева обычной квартиры во Львове были крайне удивлены и напуганы, когда обнаружили на своем балконе огромное количество летучих мышей. Животные захватили теплый балкон и устроились там на зимнюю спячку.
Владельцы квартиры позвонили в центр спасения животных, и им на помощь приехали волонтеры во главе с экологом
По словам специалиста, даже он никогда не видел такого количества летучих мышей. Поиск и отлов рукокрылых занял почти 4 часа. По словам Башты, летучие мыши были повсюду: в обувных коробках, за плинтусами, под обоями, под крышкой стола и в мешках с овощами. Всего специалисты насчитали 1700 животных с погрешностью в 20 штук.
Башта уточнил, что поскольку сейчас на улице стоит теплая погода, то летучих мышей они выпустили на природу, и теперь рукокрылым предстоит найти новое место для зимовки.
Екатерина Гура