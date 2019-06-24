15:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сотни летучих мышей напугали туристку в ЮАР (видео)
Захватывающее зрелище.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Захватывающее зрелище.
Туристка Луиза Мейер сняла завораживающее видео во время своей прогулки по национальному парку Крюгера в Южной Африке.
Она заметила небольшой домик, стоящий высоко над землей, из которого вылетела маленькая летучая мышь. Женщина надеялась снять это на камеру, но совсем не ожидала, что вместо одной летучей мыши она «познакомится» с сотнями.
За несколько секунд из домика вылетело такое огромное количество животных, что Мейер растерялась, но снимать не перестала. Чуть позже она отметила, что это было самое неожиданное и захватывающее зрелище за все путешествие по национальному парку.
Екатерина Гура