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15:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Не хотел кота: в Сети стартовал милый флешмоб про любовь к котам

Никто не может устоять перед этими животными.

В середине декабря пользовательница Twitter с ником roobeekeane выложила забавный снимок своего отца, который показывает коту купленные в магазине продукты. Она пояснила, что изначально мужчина был категорически против появления в доме питомца, но сейчас все изменилось и между ними — настоящая любовь.

Мой папа, который «не хотел кота», показывает Лукасу покупки на неделю, потому что «он хочет знать, что у нас есть».

Твит быстро стал популярным и спустя несколько дней превратился в масштабный флешмоб под названием «Не хотел кота». И многочисленные снимки пользователей Сети доказывают, что устоять перед кошачьим очарованием не могут даже самые суровые и принципиальные люди.

Круче отца, который «не хотел котов»: 1) держит над ними зонт, пока они сидят на сарае. 2) делает для них песочницу и маленький бассейн. (Он также выгуливает их в шлейках, потому что мы живем возле большой дороги, и он боится, что они убегут).
Мой муж не любит кошек и никогда не хотел их заводить. На фото он держит за лапу нашего кота во время сна. А моя рука, кстати, тоже была свободна.
Я целый год умоляла бойфренда взять кота, поскольку у моей мамы была аллергия, и в детстве мы не могли завести кота дома. Спустя год мы завели его, и теперь я не уверен, кого мой парень любит больше – меня или его.
А вот мой отец, который «не хотел кота».
Мой приятель, говоривший «зачем тебе кот, у меня аллергия!» лает как собака на соседского кота, который обижает мою кошку.
Отец: котам не место в этом доме! Год спустя:
Мой отец действительно не хотел заводить кота 6 месяцев назад.

Кстати, это не первый флешмоб про безграничную любовь суровых отцов к домашним животным, которых они сначала не хотели.

Екатерина Гура

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