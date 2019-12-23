Не хотел кота: в Сети стартовал милый флешмоб про любовь к котам

В середине декабря пользовательница Twitter с ником roobeekeane выложила забавный снимок своего отца, который показывает коту купленные в магазине продукты. Она пояснила, что изначально мужчина был категорически против появления в доме питомца, но сейчас все изменилось и между ними — настоящая любовь.
Твит быстро стал популярным и спустя несколько дней превратился в масштабный флешмоб под названием «Не хотел кота». И многочисленные снимки пользователей Сети доказывают, что устоять перед кошачьим очарованием не могут даже самые суровые и принципиальные люди.
Кстати, это не первый флешмоб про безграничную любовь суровых отцов к домашним животным, которых они сначала не хотели.