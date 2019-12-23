15:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Расшифровано значение имен в «Гарри Поттере»
Ни одно из них не выбрано просто так.
Лингвисты из Тюменского государственного университета изучили этимологию имен и фамилий в серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере.
Многие из них восходят к французскому или староанглийскому языкам, пишут Тамара Хвесько и Светлана Третьякова в статье, опубликованной в 37 выпуске «Когнитивных исследований языка».
Так, например, Волдеморт (от французского vol de mort) означает «полет смерти» или «полет мертвеца», а Малфой (от французского mal — дурной, злой; foy, foi — вера) — бесчестный.
Фамилия Дамблдор имеет староанглийское происхождение и означает «шмель» (совр. bumblebee). Слово «выбрано, вероятно, потому, что профессор Дамблдор любит ходить и напевать (гудеть) себе под нос», отмечают лингвисты.
Два имени Дамблдора, Альбус и Реус, упоминаются в книге Агриппы фон Неттесгейма «De Occulta Phylosophia». Альбус, согласно оккультисту, символизирует белую энергию, превращающую страдание в счастье, а Реус — красную, необузданную, первозданную энергию.
Имя Гарри и фамилия Поттер не обладают прозрачной семантикой, отмечают исследователи. «И все же нам представляется маловероятным, что автор выбрал для главного героя случайное имя», — пишут Хвесько и Третьякова.
«И все же он — Hаrry, а не Harold. Автор подчеркивает этим, что ее отважный герой еще очень маленького роста. Фамилия Potter означает “гончар”; ее простонародное происхождение составляет контрастную пару благородному имени, давая понять, что сила, мужество и доблесть свойственны обыкновенному мальчишке», — резюмируют исследователи.
Имена родителей Гарри — Джеймса и Лили — тоже несут определенное значение. Джеймс означает «тот, кто идет по пятам», ведь тень погибшего отца постоянно помогает мальчику. А Лили означает «чистота, добродетель», что наилучшим образом характеризует мать Гарри. Но эти нюансы уже вряд ли достигнут читателя, говорят лингвисты.
Анна Лысенко