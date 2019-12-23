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15:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Расшифровано значение имен в «Гарри Поттере»

Ни одно из них не выбрано просто так.

Источник: AP 2019

Лингвисты из Тюменского государственного университета изучили этимологию имен и фамилий в серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Многие из них восходят к французскому или староанглийскому языкам, пишут Тамара Хвесько и Светлана Третьякова в статье, опубликованной в 37 выпуске «Когнитивных исследований языка».

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Так, например, Волдеморт (от французского vol de mort) означает «полет смерти» или «полет мертвеца», а Малфой (от французского mal — дурной, злой; foy, foi — вера) — бесчестный.

Фамилия Дамблдор имеет староанглийское происхождение и означает «шмель» (совр. bumblebee). Слово «выбрано, вероятно, потому, что профессор Дамблдор любит ходить и напевать (гудеть) себе под нос», отмечают лингвисты.

Два имени Дамблдора, Альбус и Реус, упоминаются в книге Агриппы фон Неттесгейма «De Occulta Phylosophia». Альбус, согласно оккультисту, символизирует белую энергию, превращающую страдание в счастье, а Реус — красную, необузданную, первозданную энергию.

Имя Гарри и фамилия Поттер не обладают прозрачной семантикой, отмечают исследователи. «И все же нам представляется маловероятным, что автор выбрал для главного героя случайное имя», — пишут Хвесько и Третьякова.

Гарри является производным от Гарольд и восходит к древнеанглийскому Hereweald. В древнескандинавском here означает «войско», а wealdan — править, управлять. Такое имя подходит мальчику, которому суждено бороться с величайшим злодеем мира волшебников, отмечают авторы статьи.
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«И все же он — Hаrry, а не Harold. Автор подчеркивает этим, что ее отважный герой еще очень маленького роста. Фамилия Potter означает “гончар”; ее простонародное происхождение составляет контрастную пару благородному имени, давая понять, что сила, мужество и доблесть свойственны обыкновенному мальчишке», — резюмируют исследователи.

Имена родителей Гарри — Джеймса и Лили — тоже несут определенное значение. Джеймс означает «тот, кто идет по пятам», ведь тень погибшего отца постоянно помогает мальчику. А Лили означает «чистота, добродетель», что наилучшим образом характеризует мать Гарри. Но эти нюансы уже вряд ли достигнут читателя, говорят лингвисты.

Анна Лысенко

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