23:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Умер Михаил Горбачев
Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в Центральной клинической больнице.
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Первый президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Красногвардейского района Ставропольского края в крестьянской семье. Свою трудовую деятельность он начал рано, еще учась в школе.
В 1950 году Горбачев с серебряной медалью окончил школу и поступил на юридический факультет МГУ. Двумя годами позже он вступил в КПСС.
11 марта 1985 года на внеочередном пленуме ЦК он был избран Генеральным секретарем ЦК КПСС.
15 марта 1990 года на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР Михаил Горбачев был избран президентом СССР — первым и последним в истории Советского Союза.
В 1985—1991 годах по инициативе Горбачева была предпринята крупномасштабная попытка реформировать общественный строй в СССР, получившая название «перестройка». Она была задумана в целях «обновления социализма», придания ему «второго дыхания».
Провозглашенный Горбачевым курс на гласность привел, в частности, к принятию в 1990 году закона о печати, упразднившего государственную цензуру. Президент СССР вернул из политической ссылки академика Андрея Сахарова. Начался процесс возвращения советского гражданства лишенным его и высланным диссидентам. Была развернута широкая кампания реабилитации жертв политических репрессий.
19 августа 1991 года ближайшие соратники Горбачева объявили о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Они потребовали от находившегося на отдыхе в Крыму президента введения в стране чрезвычайного положения или временной передачи власти
25 декабря того же года, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, Михаил Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР.
После ухода в отставку Горбачев создал на базе бывших исследовательских институтов при ЦК КПСС Международный фонд
Во время выборов 1996 года Михаил Горбачев был одним из кандидатов на пост президента Российской Федерации.
Он удостоен более 300 государственных и общественных наград, дипломов, почетных грамот и знаков отличия, среди них орден Трудового Красного Знамени (1948), три ордена В. И. Ленина (1971, 1973, 1981), орден Почета (2001) и др.
Кроме того, Михаил Горбачев — лауреат Нобелевской премии мира.
Он имеет почетные ученые степени ряда российских и зарубежных университетов.