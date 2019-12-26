Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Как в космосе тестируются лекарства Медицинские исследования на МКС уже привели к получению высокоэффективных лекарств
Фоторепортажи
14Фотограф запечатлела марсианские пейзажи на Земле
10В центре Москвы произошла стрельба
17:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девушка не знала, что три года спала рядом с помолвочным кольцом

Ее жених ждал подходящего случая, чтобы сделать предложение.

36-летний телепродюсер из США Элан Гейл рассказал в Twitter, как в середине декабря сделал предложение своей возлюбленной по имени Молли на горнолыжном курорте в Японии. За несколько дней рассказ стал популярным, и о паре стали писать СМИ.

Дело в том, что Гейл целых три года не решался сделать девушке предложение, но подготовился к этому событию заранее.

Как рассказал Элан, три года назад они с Молли отправились в совместное путешествие в Сиэтл. На тот момент пара встречалась восемь месяцев, но жениться они не планировали.

Гуляя, они зашли в антикварный магазин, где Молли увидела чудесное кольцо с большим изумрудом. Она его примерила и сказала:

Если ты когда-нибудь будешь делать мне предложение, то найди что-то похожее на это кольцо.

Уже на следующий день Элан вернулся и купил кольцо с мыслью, что, когда придет нужный момент, у него уже все будет готово.

Когда они вернулись домой, кольцо мужчина спрятал в коробке под кроватью. Все три года его будущая невеста спала в нескольких сантиметрах от заветного украшения и даже не подозревала об этом.

В итоге перед Рождеством Элан и Молли отправились в путешествие по Японии, и мужчина решил, что настал «тот самый» момент.

На горнолыжном склоне Гейл встал на одно колено и сделал предложение возлюбленной, подарив ей кольцо, купленное «на всякий случай» еще три года назад. Конечно же, Молли ответила согласием, пишет Daily Mail.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Водонаева призвала «не рожать рабов для российского государства»
Российская авиакомпания почти в 13 раз завышала цены на билеты
Названы главные события 2019 года (фото)
По всей Италии продают дома за 1 евро
«Осваивают бюджет»: в Сети высмеяли «уборку» снега во Владимире
Непредсказуемая Россия: прогнозы на 2019 год, которые не сбылись
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
Самый популярный iPhone XR подешевел до минимума Отличное предложение перед Новым годом
Кино
Навка, Лолита, Галкин снялись в «Новогодней ночи на Первом» Свои номера для праздничного концерта звезды исполнили в самых живописных уголках Москвы
Авто
Самые важные автомобильные новинки 2020 года (фото) Из года в год автопроизводители презентуют рестайлинговые версии уже полюбившихся моделей и абсолютно новые, только вышедшие с конвейера. Аналитическое агентство «Автостат» подготовило календарь новинок, а мы выбрали в нем самые ожидаемые модели
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Новое фото 12-летнего сына Хабенского умилило соцсети Иван отдыхает с бабушкой в Германии
Леди
Официально: Пелагея разводится с молодым мужем Пара была вместе около трех лет.
Дом
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Пять мифов о жизни в центре Москвы
3 ситуации, когда не стыдно передаривать подарки
Почему нужно дружить с соседями
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь