December 20, 2019
17:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Девушка не знала, что три года спала рядом с помолвочным кольцом
Ее жених ждал подходящего случая, чтобы сделать предложение.
36-летний
Дело в том, что Гейл целых три года не решался сделать девушке предложение, но подготовился к этому событию заранее.
Как рассказал Элан, три года назад они с Молли отправились в совместное путешествие в Сиэтл. На тот момент пара встречалась восемь месяцев, но жениться они не планировали.
Гуляя, они зашли в антикварный магазин, где Молли увидела чудесное кольцо с большим изумрудом. Она его примерила и сказала:
Если ты
когда-нибудьбудешь делать мне предложение, то найди что-топохожее на это кольцо.
Уже на следующий день Элан вернулся и купил кольцо с мыслью, что, когда придет нужный момент, у него уже все будет готово.
Когда они вернулись домой, кольцо мужчина спрятал в коробке под кроватью. Все три года его будущая невеста спала в нескольких сантиметрах от заветного украшения и даже не подозревала об этом.
В итоге перед Рождеством Элан и Молли отправились в путешествие по Японии, и мужчина решил, что настал «тот самый» момент.
На горнолыжном склоне Гейл встал на одно колено и сделал предложение возлюбленной, подарив ей кольцо, купленное «на всякий случай» еще три года назад. Конечно же, Молли ответила согласием, пишет Daily Mail.
Екатерина Гура